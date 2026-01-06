Кабмин согласовал кандидатов на должности глав ОВА в четырех областях. Фото:

Кабінет міністрів України погодив кандидатів на посади очільників низки регіонів.

У вівторок, 6 січня, уряд вніс на подання президенту Володимиру Зеленському про призначення нових голів ОВА в чотирьох областях. Таким чином Кабмін продовжує кадрові перезавантаження, які ініціював глава держави. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вже проведено співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій.

За їхніми результатами уряд вніс подання президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА, — наголосила прем'єр.

Очільниця уряду зазначила, що завдання полягає в тому, щоб посилити стійкість областей, особливо прифронтових. Мова йде про сфери оборони, підтримки ветеранів, освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад.

Як відомо, 3 січня президент України Володимир Зеленський анонсував призначення нових очільників ОВА у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях. А вже наступного дня глава держави провів співбесіди з кандидатами на посади керівників п’яти обласних військових адміністрацій.

Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд, яка свого часу була міністром фінансів Канади й має українське походження, радницею глави держави з питань економічного розвитку.