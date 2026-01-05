Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Український лідер наголосив, що Фріланд має великий досвід у залученні інвестицій та проведенні економічних трансформацій, що робить її фахівцем у цих питаннях. Відповідний допис глава держави 5 січня зробив у соціальних мережах.

Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість — заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни. Вдячний кожному й кожній, хто готовий допомагати нашій державі та взаємодії з партнерами, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Христя Фріланд, яка має українське походження, свого часу була міністром фінансів Канади. Також вона є автором бестселера «Плутократи».

Нагадаємо, 2 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова керівником Офісу президента. Також глава держави призначив Олега Іващенка, який керував Службою зовнішньої розвідки, начальником ГУР.