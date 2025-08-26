Новости
Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

Зеленский назвал страны, в отношении которых первыми применят нормы о множественном гражданстве

26 авг 2025, 22:09
Першими країнами, щодо яких застосують норми нещодавно ухваленого закону про множинне громадянство, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Про це сьогодні, 26 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

Спілкувалися й про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що також під час зустрічі обговорювали дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку наших школярів і залучення інвестицій у відбудову.

Обговорили й підтримку наших воїнів. Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу, — зазначив він.

