Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне ударили по обогатительной фабрике ДТЭК, фото: ДТЭК
Рашисты ударили по фабрике, которая снабжала углем тепловую генерацию Украины — ДТЭКhttps://racurs.ua/n208722-rashisty-udarili-po-fabrike-kotoraya-snabjala-uglem-teplovuu-generaciu-ukrainy-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 26 серпня, вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині.
Будівлю зруйновано, обладнання серйозно пошкоджено. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що люди, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу.
Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України, — наголосили у ДТЕК. — Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.
Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по шахті ДТЕК — одна людина загинула, ще трьох було поранено.