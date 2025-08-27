Новини
Росіяни вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК, фото: ДТЕК

Рашисти вдарили по фабриці, яка забезпечувала вугіллям теплову генерацію України — ДТЕК

27 сер 2025, 11:11
Російські загарбники вчора, 26 серпня, вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині.

Будівлю зруйновано, обладнання серйозно пошкоджено. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що люди, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу.

Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України, — наголосили у ДТЕК. — Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по шахті ДТЕК — одна людина загинула, ще трьох було поранено.

Джерело: Ракурс


