Росіяни вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК, фото: ДТЕК
Рашисти вдарили по фабриці, яка забезпечувала вугіллям теплову генерацію України — ДТЕК
Російські загарбники вчора, 26 серпня, вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині.
Будівлю зруйновано, обладнання серйозно пошкоджено. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що люди, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу.
Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України, — наголосили у ДТЕК. — Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.
Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по шахті ДТЕК — одна людина загинула, ще трьох було поранено.