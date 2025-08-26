Новини
Росіяни атакували шахту ДТЕК, фото: ДТЕК

Рашисти атакували шахту ДТЕК — одна людина загинула, трьох поранено

26 сер 2025, 15:50
Російські загарбники атакували шахту ДТЕК. В результаті загинув працівник, ще трьох було поранено.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба компанії.

Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що через атаку були пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення.

На той час під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню, — зазначили у компанії.

