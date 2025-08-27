Новости
Женщинам-депутатам местных рад разрешили выезд из Украины, фото: «Слово и Дело»

Правительство разрешило выезд женщинам-депутатам местных рад (ДОКУМЕНТ)

27 авг 2025, 15:30
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє виїзд жінкам-депутатам місцевих рад.

Про це сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Таким чином, тепер жінки-депутати обласних, міських, районних, сільських та селищних рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон.

Але є виняток: цей дозвіл не поширюється на тих, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування (секретар ради, староста, і т. д.), — зазначив нардеп.

Згідно з документом:

  • органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів подати до Адміністрації Держприкордонслужби списки жінок-депутатів;
  • у цих списках вказуватимуться прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займана посада;
  • якщо відбуваються кадрові зміни, рада повинна негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані;
  • прикордонники працюватимуть саме за цими офіційними списками.

