Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє виїзд жінкам-депутатам місцевих рад.
Про це сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Таким чином, тепер жінки-депутати обласних, міських, районних, сільських та селищних рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон.
Але є виняток: цей дозвіл не поширюється на тих, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування (секретар ради, староста, і т. д.), — зазначив нардеп.
Згідно з документом:
- органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів подати до Адміністрації Держприкордонслужби списки жінок-депутатів;
- у цих списках вказуватимуться прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займана посада;
- якщо відбуваються кадрові зміни, рада повинна негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані;
- прикордонники працюватимуть саме за цими офіційними списками.