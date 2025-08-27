Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє виїзд жінкам-депутатам місцевих рад.

Про це сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Таким чином, тепер жінки-депутати обласних, міських, районних, сільських та селищних рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон.

Але є виняток: цей дозвіл не поширюється на тих, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування (секретар ради, староста, і т. д.), — зазначив нардеп.