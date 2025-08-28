Поражение двух НПЗ в России. Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох НПЗ у Російській Федерації.

Зокрема, у ніч на 28 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР атакували Афіпський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї Росії. На території об'єкту виникла масштабна пожежа. Це підприємство виготовляє бензини і дизель, які постачаються російській армії. Річний об'єм переробки складає 6,25 млн т нафти на рік. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Також Сили спецоперацій спільно з СБС вдарили по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ. Атака призвела до вибухів та пожежі на території підприємства. Цей НПЗ виготовляє понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне пальне, мазути та розчинники. Потужність переробки становить 7 млн т нафти на рік.

Крім того, підрозділи СБС, ССО й СБУ у співпраці з іншими формуваннями уразили склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів росіян, які розташовані у РФ та на окупованих територіях України й забезпечують армію країни-агресора.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня внаслідок атак безпілотників спалахнули Афіпський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї та Самарській області Росії.