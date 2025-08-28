Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Безпілотники атакували два одній з найбільших НПЗ у Російській Федерації.

У ніч на 28 серпня почали горіли Афіпський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї та Самарській області. Фото масштабних пожеж на цих підприємства поширила низка Telegram-каналів.

В Афіпському НПЗ, що в Краснодарському Краї, атака була направлена, зокрема, на установку із спільної переробки газу та газоконденсату. Цей завод з потужністю річної переробки с6,25 млн т нафти на рік. Це становить 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

А другий уражений завод — Новокуйбишевський НПЗ належить російській державній компанії «Роснефть» і являється одним з найбільших нафтових підприємств на території країни-агресора. Щорічно він може переробляти 8,3 млн т нафти. Також на цьому заводі виготовляють авіаційне паливо для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Нагадаємо, 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили «Новошахтинский завод нафтопродуктів» у Ростовській області РФ. На території підприємства виникла масштабна пожежа.