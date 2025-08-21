Новини
Ракурс
ЗСУ вразили Новошахтинський завод нафтопродуктів, фото: Генштаб ЗСУ

Уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів та низку інших важливих об'єктів — Генштаб

21 сер 2025, 13:36
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на сьогодні, 21 серпня, уразили «Новошахтинский завод нафтопродуктів» у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що цей завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ і бере участь у забезпеченні російської армії. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тис. кубічних метрів.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено, — зазначили у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео ударів по цих НПЗ.

Крім того:

  • підрозділи Сил спеціальних операцій з метою зменшення спроможностей противника із застосування БПЛА дальньої дії, уразили склад безпілотників і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта;
  • зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються, — зазначили у Генштабі. — Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Джерело: Ракурс


