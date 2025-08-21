ВСУ поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов, фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на сьогодні, 21 серпня, уразили «Новошахтинский завод нафтопродуктів» у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що цей завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ і бере участь у забезпеченні російської армії. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тис. кубічних метрів.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено, — зазначили у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео ударів по цих НПЗ.

Крім того:

підрозділи Сил спеціальних операцій з метою зменшення спроможностей противника із застосування БПЛА дальньої дії, уразили склад безпілотників і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта;

зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ.