Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дроны ночью атаковали два больших НПЗ в России. Фото: соцсети

Дроны ночью ударили по двум крупным НПЗ в России (ФОТО, ВИДЕО)

28 авг 2025, 08:55
999

Безпілотники атакували два одній з найбільших НПЗ у Російській Федерації.

У ніч на 28 серпня почали горіли Афіпський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї та Самарській області. Фото масштабних пожеж на цих підприємства поширила низка Telegram-каналів.

В Афіпському НПЗ, що в Краснодарському Краї, атака була направлена, зокрема, на установку із спільної переробки газу та газоконденсату. Цей завод з потужністю річної переробки с6,25 млн т нафти на рік. Це становить 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

А другий уражений завод — Новокуйбишевський НПЗ належить російській державній компанії «Роснефть» і являється одним з найбільших нафтових підприємств на території країни-агресора. Щорічно він може переробляти 8,3 млн т нафти. Також на цьому заводі виготовляють авіаційне паливо для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Дрони вночі атакували два великі НПЗ у Росії. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили «Новошахтинский завод нафтопродуктів» у Ростовській області РФ. На території підприємства виникла масштабна пожежа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров