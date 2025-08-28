Волонтеры помогают на местах российских ударов по Киеву, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208762-v-kieve-na-mestah-rossiyskih-udarov-rabotaut-volontery-krasnogo-kresta-i-world-central-kitchen.html

Ракурс

У Києві на місцях російських ударів задіяні представники Товариства Червоного Хреста України, організація World Central Kitchen, що годує людей у гарячих точках, та інші волонтерські організації.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У найтяжчі миті українці залишаються разом: допомагають одне одному, надають першу допомогу, підтримують словом і дією, обіймають і просто знаходяться поруч, — наголошують у ДСНС.

На Фейсбук-сторінці Червоного Хреста України повідомляється, що в Києві встановлено пункт допомоги, де де постраждалі, місцеві мешканці, рятувальники та співробітники спеціальних служб можуть зарядити гаджети, випити води, чаю чи кави.

До ліквідації наслідків обстрілу наразі залучено понад 20 волонтерів загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста як з Національного комітету, так і Дарницької районної організації у місті Києві, — зазначили в організації.