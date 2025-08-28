СБУ поразила ряд российских систем ПВО, фото: «Википедия»

Ракурс

СБУ менше ніж за тиждень уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.

Про це сьогодні. 28 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту — в 2,5 раза дорожче, — наголошують у спецслужбі.

Зазначається, що спецпризначенцями СБУ знищено:

чотири ЗРК «ТОР-М2»;

три ЗГРК «Панцирь»;

два ЗРК «С-300»;

один ЗРК «БУК-М3»;

радар 50Н6 «С-350»;

РЛС «Каста-2Е2»;

РЛС «Подльот»;

РЕБ «Житель»;

РЛС «Небо-СВУ»;

РЛК 55Ж6М «Небо-М».