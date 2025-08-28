Новости
Ракурс
СБУ поразила ряд российских систем ПВО, фото: «Википедия»

17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС поразила СБУ менее чем за неделю

28 авг 2025, 18:14
СБУ менше ніж за тиждень уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.

Про це сьогодні. 28 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту — в 2,5 раза дорожче, — наголошують у спецслужбі.

Зазначається, що спецпризначенцями СБУ знищено:

  • чотири ЗРК «ТОР-М2»;
  • три ЗГРК «Панцирь»;
  • два ЗРК «С-300»;
  • один ЗРК «БУК-М3»;
  • радар 50Н6 «С-350»;
  • РЛС «Каста-2Е2»;
  • РЛС «Подльот»;
  • РЕБ «Житель»;
  • РЛС «Небо-СВУ»;
  • РЛК 55Ж6М «Небо-М».

Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу, — наголошують у СБУ.

Источник: Ракурс


