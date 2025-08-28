Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ поразила ряд российских систем ПВО, фото: «Википедия»
СБУ менше ніж за тиждень уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.
Про це сьогодні. 28 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.
Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту — в 2,5 раза дорожче, — наголошують у спецслужбі.
Зазначається, що спецпризначенцями СБУ знищено:
- чотири ЗРК «ТОР-М2»;
- три ЗГРК «Панцирь»;
- два ЗРК «С-300»;
- один ЗРК «БУК-М3»;
- радар 50Н6 «С-350»;
- РЛС «Каста-2Е2»;
- РЛС «Подльот»;
- РЕБ «Житель»;
- РЛС «Небо-СВУ»;
- РЛК 55Ж6М «Небо-М».
Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу, — наголошують у СБУ.
