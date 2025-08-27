Дроны батальона «Корсар» уничтожили танк и мотоциклы россиян на Покровском направлении. Фото:

https://racurs.ua/n208739-korsary-unichtojili-tehniku-rossiyan-na-pokrovskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат на Донеччині.

На Покровському напрямку українські дрони-камікадзе з батальйону безпілотних систем «Корсар» завдали прицільних ударів по техніці окупантів. Противник на танку та кількох мотоциклах намагався просуватися фронтом, але був розбитий. Про це 27 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» повідомило у Telegram.

Командування наголосило, що українські захисники уважно відстежують дії загарбників та завдають високоточних ударів по техніці росіян.

Враже, кожен крок твій бачимо, кожен рух фіксуємо. Працюємо ювелірно і точно в ціль — мінус ворожі мотоцикли та танк. Продовжуємо бойову роботу на Покровському напрямку. Батальйон безпілотних систем «Корсар» далі слідкує і мінусує все російське! — наголосили військові.

Нагадаємо, 22 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних cил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили в Донецькій області пункт управління БпЛА російського підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів загарбників.