Мужчин в возрасте до 22 лет начали выпускать за границу, фото: «Википедия»

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18−22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси, — наголошують у відомстві. — Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні.

У ДПСУ зазначають, що в будні держкордон в обох напрямках перетинає у середньому 125−135 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. У весняні місяці в будні він тримався на рівні 75−80 тис. осіб.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні чоловікам віком до 22 років дозволено виїзд за кордон.