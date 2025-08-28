Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чоловіків віком до 22 років почали випускати за кордон, фото: «Вікіпедія»

Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років не вплинув на пасажиропотік — ДПСУ

28 сер 2025, 19:57
999

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18−22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси, — наголошують у відомстві. — Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні.

У ДПСУ зазначають, що в будні держкордон в обох напрямках перетинає у середньому 125−135 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. У весняні місяці в будні він тримався на рівні 75−80 тис. осіб.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні чоловікам віком до 22 років дозволено виїзд за кордон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів