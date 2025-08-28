Чоловіків віком до 22 років почали випускати за кордон, фото: «Вікіпедія»

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18−22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси, — наголошують у відомстві. — Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні.

У ДПСУ зазначають, що в будні держкордон в обох напрямках перетинає у середньому 125−135 тис. осіб на добу, тоді як у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. У весняні місяці в будні він тримався на рівні 75−80 тис. осіб.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні чоловікам віком до 22 років дозволено виїзд за кордон.