Чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон, фото: formulanone / Flickr

https://racurs.ua/ua/n208761-ajiotaju-na-kordoni-ne-sposterigaietsya-dpsu-pro-vyyizd-cholovikiv-vikom-do-22-rokiv.html

Ракурс

В Україні чоловікам віком до 22 років вже дозволено виїзд за кордон, але ажіотажу на кордоні не спостерігається.

Про це сьогодні, 28 серпня, в ефірі «День.LIVE» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Суттєвого ажіотажу і доповнення до черг через цю категорію громадян ми наразі не фіксуємо, хоча звісно ця категорія вже присутня на кордоні для того, щоб його перетнути, — розповів він.

Демченко зазначив, що зміни правил перетину кордону набули чинності після публікації документа на урядовому порталі та в офіційному віснику.

Орієнтовно десь з шостої години сьогодні прикордонники розпочали пропуск цієї категорії громадян, — зазначив він.

Він зазначив, що для перетину достатньо мати два документи:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (можна паперовий або електронний через застосунок «Резерв+" - вони мають однакову юридичну силу).

Водночас у цій віковій категорії не зможуть виїхати ті чоловіки, які обіймають державні посади в органах влади або місцевого самоврядування. Вони можуть перетнути кордон лише у службове відрядження.