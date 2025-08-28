Чоловіків віком 18-22 років вже почали випускати з України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208750-cholovikiv-vikom-18-22-rokiv-vje-pochaly-vypuskaty-z-ukrayiny-dpsu.html

Ракурс

Українських чоловіків віком 18−22 років вже почали випускати за кордон.

У четвер, 28 серпня, набула чинності постанова Кабінету міністрів України про дозвіл військовозобов’язаним чоловікам у віці 18−22 років перетинати державний кордон. Дехто з українців вже встиг виїхати з країни. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

Прикордонники вже мають перших охочих виїхати за кордон серед чоловіків 18−22 років. Хтось з них вже встиг оформитися, — зазначив він.

Оновлені правила виїзду за кордон, як поінформувала ДПСУ в Telegram, не поширюються на громадян, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Таких чиновників випускатимуть з України лише у службове відрядження.

Спікер ДПСУ вже додав, що жінок-депутатів місцевих рад ще не випускають з України, бо скасування заборони ще не опублікували на порталі «Урядовий кур'єр».

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону й дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Це ж рішення стосується і громадян, які з різних причин вже опинились за кордоном.

Для перетину кордону необхідно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі).