Ракурсhttps://racurs.ua/
Уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам. Фото:
Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам до 22 роківhttps://racurs.ua/ua/n208736-kabmin-opryludnyv-postanovu-pro-vyyizd-za-kordon-cholovikam-do-22-rokiv.htmlРакурс
Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про виїзд за кордон українським чоловікам.
Оновлені правила дозволяють громадянам України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Про це 27 серпня повідомив Урядовий портал.
У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих правил, — йдеться в тексті.
Вказується, що нові правила стосуються також чоловіків, які з різних причин опинились за кордоном. Зміни запрацюють вже завтра у четвер, 28 серпня.
Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ роз’яснили, що для перетину кордону необхідно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі). Ці папери потрібно пред’явити прикордоннику, якщо той їх вимагатиме.
У МВС наголосили, що ця норма не поширюється на громадян, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Таких чиновників випускатимуть з України лише у службове відрядження.
Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону й дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.
Це ж рішення стосується і громадян, які з різних причин вже опинились за кордоном.