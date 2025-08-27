Новости
Правительство обнародовало постановление о выезде за границу мужчинам. Фото:

Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчинам до 22 лет

27 авг 2025, 16:55
Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про виїзд за кордон українським чоловікам.

Оновлені правила дозволяють громадянам України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Про це 27 серпня повідомив Урядовий портал.

У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих правил, — йдеться в тексті.

Вказується, що нові правила стосуються також чоловіків, які з різних причин опинились за кордоном. Зміни запрацюють вже завтра у четвер, 28 серпня.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ роз’яснили, що для перетину кордону необхідно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі). Ці папери потрібно пред’явити прикордоннику, якщо той їх вимагатиме.

У МВС наголосили, що ця норма не поширюється на громадян, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Таких чиновників випускатимуть з України лише у службове відрядження.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону й дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Це ж рішення стосується і громадян, які з різних причин вже опинились за кордоном.

Источник: Ракурс


