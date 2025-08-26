Мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу, фото: Wikimedia Commons

Кабмін під час свого засідання сьогодні, 26 серпня, оновив порядок перетину державного кордону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку, — зазначила прем'єр.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною, — додала вона.

За словами Свириденко, відповідні зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Нагадаємо, про те, що сьогодні оновлять правила перетину державного кордону для чоловіків, раніше у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.