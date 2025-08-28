В Украине за время полномасштабной войны погибли уже 15 тыс. мирных жителей, фото: ГСЧС

В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже понад 15 тис. цивільних і ще понад 34 тис. поранено.

Також знищено і пошкоджено близько 237 тис. об'єктів цивільної інфраструктури. Про це під час наради з керівниками правоохоронних органів розповів генпрокурор Руслан Кравченко, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Кравченко наголосив на важливості належної фіксації російських воєнних злочинів задля подальшого притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Також він акцентував увагу на необхідності активізувати роботу щодо розкриття та розслідування вбивств українських військовополонених, фактів жорстокого поводження з ними, порушень їх права на справедливий суд.