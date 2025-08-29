Новости
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 850 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

850 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

29 авг 2025, 08:59
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 80 тис. 480 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 143 танки;
  • 23 тис. 191 бойову броньовану машину;
  • 32 тис. 125 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 476 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 213 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 340 гелікоптерів;
  • 54 тис. 375 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 626 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 60 тис. 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 952 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


