Рашисты за сутки потеряли 850 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 80 тис. 480 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 143 танки;
- 23 тис. 191 бойову броньовану машину;
- 32 тис. 125 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 476 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 213 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 340 гелікоптерів;
- 54 тис. 375 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 626 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 60 тис. 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 952 одиниці спеціальної техніки.