Рашисти за добу втратили 850 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 80 тис. 480 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: