Последствия российской атаки по Краматорску, фото: Александр Гончаренко

Рашисты ночью нанесли удар по Краматорскому ландшафтному парку (ФОТО)

29 авг 2025, 12:57
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 серпня, вкотре обстріляли Краматорську громаду.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

З застосуванням FPV дрона з БЧ, російські війська завдали удару по Регіональному ландшафтному парку. Пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначив він.

Також про пошкодження культурного об'єкта у Краматорській громаді повідомляє у своєму Telegram-каналі очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російської атаки по Краматорську, фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, росіяни в ніч на 29 серпня здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні. Зафіксовано влучання 22 БПЛА на 9 локаціях — на Донеччині та Дніпропетровщині.

Источник: Ракурс


