Поражён еще один важный объект, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами — Генштаб (ВИДЕО)

29 авг 2025, 13:57
999

Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 29 серпня, завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об'єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що враження цього стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій та СБУ.

На території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


