Уражено важливий об’єкт російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208783-urajeno-sche-odyn-vajlyvyy-obiekt-scho-zabezpechuie-rosiysku-armiu-naftoproduktamy-genshtab.html

Ракурс

Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 29 серпня, завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об'єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що враження цього стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій та СБУ.