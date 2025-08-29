Новини
Уражено важливий об’єкт російських загарбників, скріншот відео

Уражено ще один важливий об'єкт, що забезпечує російську армію нафтопродуктами — Генштаб (ВІДЕО)

29 сер 2025, 13:57
999

Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 29 серпня, завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об'єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що враження цього стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій та СБУ.

На території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


