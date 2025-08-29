Новости
В Украине за время полномасштабной войны погибли сотни медийщиков и художников, фото: «Укринформ»

Сколько медийщиков и деятелей культуры погибли за время войны, рассказали в Минкультуры

За час російського повномасштабного вторгнення в Україну — з 24 лютого 2022 року — війна забрала життя 221 митця та 108 українських та іноземних медійників.

Про це сьогодні, 29 серпня, повідомила прес-служба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).

Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України, — наголошують у МКСК.

Міністерство такою опублікувало переліки митців та медійників, які загинули під час російського вторгнення.

