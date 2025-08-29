Джей Ди Вэнс, фото: Heute.at

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що готовий стати главою держави, якщо з чинним президентом Дональдом Трампом щось станеться.

Водночас Венс висловив упевненість, що Трамп залишиться на посаді до кінця президентського терміну. Про це йшлося у його інтерв’ю виданню USA Today.

Зазначається, що Венс — один із наймолодших віце-президентів в американській історії — йому 41 рік.

За словами Венса, перебування на цій посаді підготувало його зайняти найвищу посаду в країні. Водночас він наголошує на «неймовірно міцному здоров’ї» Трампа та очікує, що той обійматиме посаду повний термін.

Не дай Боже, сталася жахлива трагедія, я не можу придумати кращого навчання на робочому місці, ніж те, що я отримав за останні 200 днів, — заявив Венс.

На початку серпня Трамп заявив, що Венс є його найімовірнішим наступником на посаді президента США, але Венс продовжував відкидати спекуляції щодо своїх планів на 2028 рік, коли мають відбутися наступні президентські вибори у США.

За словами Венса, він і його дружина зосереджені на роботі, яку він має зараз:

І якщо ці двері відчиняться пізніше, ми тоді розберемося.

