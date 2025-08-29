Франция и Германия пообещали усилить украинскую ПВО. Фото: Генштаб

Ракурс

Європейські союзники посилять українську протиповітряну оборону.

Франція та Німеччина зобов’язалися надати Україні більше систем ППО та тісніше працюватимуть у сфері безпеки. Про це йдеться у спільній заяві заяву за підсумками 25-ї франко-німецької Ради міністрів у Тулоні, яку озвучили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомили The Guardian та AFP.

У цій заяві також є зобов’язання розпочати стратегічний діалог щодо ядерного стримування та ширшого зв’язку політики безпеки двох країн.

Спільна заява також містить інформацію про те, що РФ не виявляє наміру припинити свою збройну агресію проти України попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля.

Нагадаємо, 25 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його уряд посприяє постачанню ЗСУ двох систем Patriot, які вона співфінансує. Також норвежці надаватимуть кошти для виробництва дронів для Сил оборони України.

Джерела: The Guardian, AFP