Затримано російських агентів, які готували нові атаки ворога по Києву та Одесі.

Зловмисники мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах. Зрадники діяли порізно, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановлено. Про це Служба безпеки України 1 вересня повідомила у соцмережах.

Зазначається, що в столиці упіймали 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, який працював на російське ГРУ. Зловмисник шукав локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ. Крім того, він відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких РФ планувала ударити з повітря.

А в Одесі викрили колишню військову, яка теж співпрацювала з Головним розвідувальним управлінням ЗС Росії. За російські гроші жінка передавала ворогам координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста. Однак оплату від Москви зрадниця так і не отримала.

Обом фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 серпня Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала нові обстріли й теракти у Києві. Затримали зловмисницю тоді, коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.