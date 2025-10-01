Двое агентов ГРУ наводили удары по Донбассу. Фото: СБУ

СБУ викрила ще двох агентів російського Головного розвідувального управління.

Ці зловмисники коригували комбіновані атаки росіян по Донеччині, а саме — Краматорську та Слов’янську. Агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що «звітували» своїм кураторам в анонімних чатах. Про це прес-центр Служби безпеки України 1 жовтня повідомив у Telegram.

Один із зрадників виявився 49-річним мешканцем Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади. Агент ретельно маскувався — одягав «піксель» і видавав себе за воїна Сил оборони.

Інший зрадник виявився 66-річним жителем Краматорська, якого росіяни завербували через знайомого бойовика. Зловмисник передавав росіянам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських захисників.

Обох агентів викрито та затримано. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, різноробочий з Хмельницької області працював на російську ФСБ й збирав координати місцевих військових об'єктів та оборонних заводів на заході України, по яких противник готував ракетно-дронові комбіновані атаки.