Свалка российской военной техники. Фото: «АТЕШ»

Звалище застарілої військової техніки виявили під окупованим Севастополем.

Військово-технічну стоянку Чорноморського флоту Російської Федерації на окупованому півострові знайшла українська агентура. Вся ця техніка перебуває в занедбаному стані та не їздить. Це свідчить про те, що ворожому флоту не вистачає запчастин. Про це рух опору «АТЕШ» 1 вересня повідомив у Telegram.

Те, що ми там побачили, шокує: майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана. Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, а його оперативна мобільність і боєздатність знаходяться на критично низькому рівні, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий флот намагається зберегти хоч якісь можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів і слабкість військової машини ворога.

