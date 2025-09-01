Новости
Свалка российской военной техники. Фото: «АТЕШ»

Партизаны нашли «кладбище» военной техники оккупантов под Севастополем (ФОТО)

1 сен 2025, 12:27
Звалище застарілої військової техніки виявили під окупованим Севастополем.

Військово-технічну стоянку Чорноморського флоту Російської Федерації на окупованому півострові знайшла українська агентура. Вся ця техніка перебуває в занедбаному стані та не їздить. Це свідчить про те, що ворожому флоту не вистачає запчастин. Про це рух опору «АТЕШ» 1 вересня повідомив у Telegram.

Те, що ми там побачили, шокує: майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана. Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, а його оперативна мобільність і боєздатність знаходяться на критично низькому рівні, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий флот намагається зберегти хоч якісь можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів і слабкість військової машини ворога.

Звалище російської військової техніки. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, нещодавно агент руху опору «АТЕШ» розвідав розвідку головної нафтобази в Луганську. На території цього об'єкту зафіксовано резервуари зберігання палива, насосні станції, сливоналивні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі.

Источник: Ракурс


