Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

На Сумском направлении украинские беспилотники уничтожили спрятанный танк врага (ВИДЕО)

1 сен 2025, 22:06
999

На Сумському напрямку захисники України виявили та знищили захований у лісосмузі танк російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував речника Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сьогодні танки — рідкість на полі бою, проте нашим друзям із групи «Крила до Пекла» вдалося виявити та нанести перше ураження по добре замаскованому танку, після чого спільними зусиллями змогли його спалити, — зазначив він.

