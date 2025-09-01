Читайте также
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
На Сумському напрямку захисники України виявили та знищили захований у лісосмузі танк російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував речника Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Сьогодні танки — рідкість на полі бою, проте нашим друзям із групи «Крила до Пекла» вдалося виявити та нанести перше ураження по добре замаскованому танку, після чого спільними зусиллями змогли його спалити, — зазначив він.