Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео

Позицию запуска вражеских дронов и 11 укрытий уничтожили за ночь пограничники на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

1 сен 2025, 20:58
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники за одну ніч вразили 12 ворожих цілей, серед яких позиція запуску дронів та укриття противника.

Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У нічному рейді пілоти-аеророзвідники ГОРВ разом із бійцями підрозділу РУБпАК «СТРІКС» знищили позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів противника, — вказано в описі відео.

