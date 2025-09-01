Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео
Позицию запуска вражеских дронов и 11 укрытий уничтожили за ночь пограничники на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208823-poziciu-zapuska-vrajeskih-dronov-i-11-ukrytiy-unichtojili-za-noch-pogranichniki.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники за одну ніч вразили 12 ворожих цілей, серед яких позиція запуску дронів та укриття противника.
Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
У нічному рейді пілоти-аеророзвідники ГОРВ разом із бійцями підрозділу РУБпАК «СТРІКС» знищили позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів противника, — вказано в описі відео.