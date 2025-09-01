Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники за одну ніч вразили 12 ворожих цілей, серед яких позиція запуску дронів та укриття противника.

Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.