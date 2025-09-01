Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео
Позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів знищили за ніч прикордонники на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208823-pozyciu-zapusku-vorojyh-droniv-ta-11-ukryttiv-znyschyly-za-nich-prykordonnyky.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники за одну ніч вразили 12 ворожих цілей, серед яких позиція запуску дронів та укриття противника.
Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
У нічному рейді пілоти-аеророзвідники ГОРВ разом із бійцями підрозділу РУБпАК «СТРІКС» знищили позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів противника, — вказано в описі відео.