НАБУ объявило подозрение бригадному генералу СБУ. Фото:

https://racurs.ua/n208850-nabu-obyavilo-podozrenie-generalu-sbu-ile-vituku-v-specslujbe-otreagirovali.html

Ракурс

НАБУ оголосило підозру бригадному генералу Служби безпеки України.

Колишнього начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка викрили на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У грудні 2023 року він придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн. Про це 2 вересня повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Слідство встановило, що Вітюк намагався обґрунтувати походження цих грошей і вказав, що заробив їх як ФОП — бо з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. З’ясувалося, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Однак вони надійшли від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн, — наголосили в Антикорупційному бюро.

Дії силовика кваліфікували за ст. 368−5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

В Службі безпеки України прокоментували підозру Вітюку від НАБУ та САП. У спецслужбі вважають, що це відповідь на нещодавні затримання співробітників НАБУ за торгівлю з РФ та державну зраду.

Наголошується, що слідство ігнорує висновки експертиз, перевірки НАЗК та законні доходи родини Вітюка.

СБУ заявила, що генерал відіграв ключову роль у кіберзахисті України, звільненні Київщини, бойових операціях на фронті та створенні Telegram-бота для фіксації ворожих дій.

Є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ. Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону, — йдеться в заяві, яку прес-центр СБ України опублікував у Telegram.

Нагадаємо, у квітні 2024 року з’явився матеріал «Слідства.Інфо» про статки дружини та матері Іллі Вітюка. За інформацією журналістів, родичі Вітюка володіють нерухомістю на щонайменше 25,5 млн грн за ринковою вартістю.

Згодом Вітюка було відсторонено від виконання обов’язків. В СБУ тоді заявили, що він проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання на фронті спільно зі спецпідрозділом СБУ «Альфа».

А 1 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.