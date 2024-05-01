Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ

Володимир Зеленський, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n194914-zelenskyy-zvilnyv-vituka-posady-nachalnyka-departamentu-kiberbezpeky-sbu.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

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Відповідний указ № 257/2024 сьогодні, 1 травня, оприлюднений на сайті глави президента.

Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, — вказано в документі.

На початку квітня з’явився матеріал «Слідства.Інфо» про статки дружини та матері Вітюка. За інформацією журналістів, родичі Вітюка володіють нерухомістю на щонайменше 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Згодом Вітюка було відсторонено від виконання обов’язків.