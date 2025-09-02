Стали известны характеристики украинской ракеты-дрона «Паляница». Фото:

Розкрито характеристики української ракети-дрона «Паляниця».

Вага цієї української розробки становить 320 кг, з яких до 100 кг — це корисне навантаження. «Паляниця» може летіти максимум на 650 км. Ця інформація майже збігається з мапою військових об'єктів, які потрапляють в зону її ураження, яку опублікували разом з першим офіційним повідомленням про неї на минулорічний День Незалежності. Про це 2 вересня повідомив військовий портал Defense Express.

Висота польоту цього озброєння становить від 15 м до 500 м. Наведення та навігація здійснюється за допомогою GPS та інерціальною системою.

У повітря «Паляницю» запускає твердопаливний прискорювач, після чого вмикається реактивний двигун. Ця ракета-дрон доволі швидка, бо розганяється до 900 км/год. Таким чином її швидкість рівняється з російською крилатою ракетою Х-101. Довжина новинки становить 3,5 м, а розмах крил — 1,7 м.

Нагадаємо, у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування новою розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу — ракети-дрона «Паляниця».

А в грудні того року Міністерство оборони України заявило, що ракетний безпілотник «Паляниця» вийшов у серійне виробництво.

Джерело: Defense Express