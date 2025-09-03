Новости
Эммануэль Макрон, фото: NARA & DVIDS

Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение — Макрон

3 сен 2025, 21:22
Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з Росією.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, котрий сьогодні, 3 вересня, прибув до Парижа, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям, — зазначив Макрон.

За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.

Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці, — додав він.

Джерело: «РБК-Україна»


