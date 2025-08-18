Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Белом доме началась расширенная встреча по Украине, фото: «Укринформ»

Расширенная встреча по Украине с участием европейских лидеров началась в Белом доме (ФОТО)

18 авг 2025, 22:05
999

У Білому домі розпочалася зустріч в розширеному форматі за участі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, а також європейських лідерів.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

З європейських лідерів у зустрічі беруть участь:

  • очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • генсек НАТО Марк Рютте;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • президент Фінляндії Александер Стубб;
  • прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що під час цієї зустрічі сторони обговорять спільний підхід та можливості для завершення війни рф проти України.

Зустріч відбувається у Східній кімнаті резиденції американського президента.

У Білому домі розпочалася розширена зустріч по Україні, фото: «Укрінформ»

Нагадаємо, до цього відбулася закрита зустріч Зеленського та Трампа. Перед нею президенти обох держав відповіли на питання преси.

Джерело: «Укрінформ»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров