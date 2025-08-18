В Белом доме началась расширенная встреча по Украине, фото: «Укринформ»

У Білому домі розпочалася зустріч в розширеному форматі за участі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, а також європейських лідерів.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

З європейських лідерів у зустрічі беруть участь:

очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генсек НАТО Марк Рютте;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

президент Франції Еммануель Макрон;

президент Фінляндії Александер Стубб;

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що під час цієї зустрічі сторони обговорять спільний підхід та можливості для завершення війни рф проти України.

Зустріч відбувається у Східній кімнаті резиденції американського президента.

Нагадаємо, до цього відбулася закрита зустріч Зеленського та Трампа. Перед нею президенти обох держав відповіли на питання преси.

