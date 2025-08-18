Читайте також
У Білому домі розпочалася розширена зустріч по Україні, фото: «Укрінформ»
У Білому домі розпочалася зустріч в розширеному форматі за участі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, а також європейських лідерів.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ».
З європейських лідерів у зустрічі беруть участь:
- очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- генсек НАТО Марк Рютте;
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
- прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- президент Фінляндії Александер Стубб;
- прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Очікується, що під час цієї зустрічі сторони обговорять спільний підхід та можливості для завершення війни рф проти України.
Зустріч відбувається у Східній кімнаті резиденції американського президента.
Нагадаємо, до цього відбулася закрита зустріч Зеленського та Трампа. Перед нею президенти обох держав відповіли на питання преси.
