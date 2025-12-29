Эммануэль Макрон, фото: «Правда.ру»

Президент Франції Еммануель Макрон ввечері 28 грудня разом з кількома європейськими лідерами провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

Про це Макрон повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Разом з кількома іншими європейськими лідерами я взяв участь цього вечора в обміні думками з президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, — зазначив Макрон.

Також Макрон зазначив, що згодом провів окрему розмову із Зеленським.

Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру, — наголосив він. — На початку січня ми зберемо країни Коаліції бажаючих у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни.

Також про телефонну розмову європейських лідерів із Трампом та Зеленським повідомляється на сайті уряду Італії. У розмові, зокрема, брала участь прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Телефонна розмова дозволила підбити підсумки процесу мирного врегулювання в Україні та обговорити наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Трамп і Зеленський розповіли про поточні результати переговорів, особливим акцентуючи на питанні гарантій безпеки, та вказали на питання, що залишаються відкритими.

Прем'єр Мелоні ще раз нагадала про важливість згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес рухається вперед. Також було підтверджено необхідність збереження максимальної злагодженості з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її європейських партнерів, — розповіли в уряді Італії.

Повідомляється, що досягнуто згоди, що Росія «повинна продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, виявляючи реальну готовність до припинення воєнних дій».