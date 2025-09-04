Эммануэль Макрон, фото: «Царьград»

Ракурс

Партнери України завершили підготовку гарантій військової безпеки.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи в Єлисейському палаці вчора, 3 вересня, ввечері в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство dpa.

За словами Макрона, завдяки роботі, проведеній військовими керівниками після саміту в Білому домі в середині серпня, підготовано основу для швидких дій після досягнення мирної угоди.

Завдяки внескам, підготовленим, задокументованим і підтвердженим сьогодні вдень на рівні міністра оборони під суворою таємницею, тепер ми можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення, — зазначив Макрон.

Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих.

Зеленський привітав прогрес, наголосивши, що гарантії являють собою реальну, відчутну підтримку України, а не символічні обіцянки.

Він зауважив, що попередні ініціативи коаліції, в які спочатку ніхто не вірив, також були реалізовані і працювали.

Джерело: dpa