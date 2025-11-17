Макрон рассчитывает достичь мира в Украине до 2027 года

Эммануэль Макрон, фото: GovernmentZA / Flickr

https://racurs.ua/n210332-makron-rasschityvaet-dostich-mira-v-ukraine-do-2027-goda.html

Ракурс

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнуто до 2027 року, та закликав до подальшого тиску на РФ.

Про це він заявив сьогодні, 17 листопада, під час спільної із президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції, повідомляє агентство «Укрінформ».

Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Я вважаю, що останні місяці були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами, — наголосив Макрон.

На думку президента Франції, об'єднання ЄС із США та ключовими партнерами для тиску на Росію мають ключове значення, а рішення про санкції, які США вжили проти двох великих російських нафтогазових компаній, є «поворотним моментом, який почне давати свої плоди одночасно з посиленням наших дій проти російського „тіньового флоту“, котрий фінансує більше третини російських військових дій».

Загалом я вважаю, що за останні тижні ми змінили ситуацію в плані тиску, — додав він.

Макрон наголосив, що зараз потрібно продовжувати тиск і діалог у співпраці з США:

Зі свого боку, я, як і раніше, рішуче налаштований досягти цього миру. Я вважаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск, як ми це робимо за допомогою санкцій і боротьби з «тіньовим флотом», а також залучаючи дедалі більше партнерів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»