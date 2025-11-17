Новости
100 истребителей Rafale заказала Украина во Франции

17 ноя 2025, 13:42
Україна зробила замовлення у Франції на 100 винищувачів Rafale.

Про це сьогодні, 17 листопада, під час спілкування з журналістами після підписання контракту з французькою стороною на авіабазі Віллакубле заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, — зазначив він.

Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон сьогодні підписали Декларацію щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Джерело: «Укрінформ».


