Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию после встречи в Париже. Фото:

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон 1 грудня провели спільну прес-конференцію після зустрічі в Парижі.

Український лідер заявив, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій. Під час переговорів з представниками США територіальне питання обговорювали 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». Транслювалася прес-конференція Офісом президента в YouTube.

Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд, — зазначив він.

Французький лідер поінформував, що «коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України, які найближчим часом мають затвердити Сполучені Штати. І ці гарантії мають ухвалюватися за участі України.

РФ повинна припинити агресію, Україна — єдина, хто може вести переговори щодо територій, а за столом мають бути держави «коаліції охочих», — заявив Макрон.

Інші заяви Зеленського:

Війну треба закінчити гідно. Зараз особливі дні, коли дуже багато може змінитися.

Я приймав і продовжу приймати рішення, спрямовані на зміцнення України.

У Франції можуть почати визнавати українські водійські права: ми говорили про це.

Ми працюємо, щоб гарантувати — третього вторгнення рф не відбудеться, і що не буде зриву домовленностей про закінчення війни.

Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний представник США Стів Віткофф провели переговори у Флориді. Умєров вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про підсумки переговорів і заявив, що є суттєвий прогрес у просуванні та зближенні позицій Києва з Вашингтоном.