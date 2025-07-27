Зеленский поговорил с Макроном о НАБУ и укреплении ПВО. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Лідери країн обговорили основні оборонні потреби України, а передусім — про зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що українцям потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale. Про це глава держави 27 липня повідомив у Telegram.

Крім того, говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Марон підтвердив, що його країна готова допомагати з цим. Обговорили й тренування українських пілотів на винищувачах «Міраж».

Також президенти говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України.

Президентський законопроект гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них, — наголосив Зеленський.

Глава держави розповів своєму французькому колезі про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Крім того, у ході розмови детально обговорили євроінтеграційний шлях України.

Нагадаємо, у червні на полях саміту НАТО в Нідерландах президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном й обговорив можливість посилення українського протиповітряної оборони за рахунок додаткових французьких винищувачів Mirage, а також запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів.