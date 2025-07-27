Руководство беспилотных подразделений ВСУ. Фото: Мадяр в Facebook

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Армія рф намагалася вбити керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ.

Росіяни намагалися атакувати зібрання кількох керівників підрозділів безпілотних систем. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) звернувся до окупантів та зазначив, що «ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово». Деталей він не розкрив. Відповідний допис Мадяр зробив 27 липня у Facebook.

Командувач СБС розповів, що провів робочу нараду та планування з командирами підрозділів безпілотних систем: «Фенікс», «К-2», «Птахи Мадяра», «Рарог» та «Ахіллес».

Хробакам слід зволожитися. Кожний четвертий рашист та кожна третя ворожа ціль з верифікованих/підтверджених цього літа відспівуються козаками підрозділів Лінії дронів новоствореного угруповання Сил безпілотних систем, — зазначив Мадяр.

Нагадаємо, у червні в Збройних силах України створили угруповання Сил безпілотних систем, яке об'єднує всі військові частини СБС та Лінії дронів. Тепер підрозділи діють у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА.